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Скалецкая осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая. Об этом Скалецкая сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в нашей стране", - написала Скалецкая.
Она отметила, что эвакуация была тщательно подготовлена, а в месте обязательной обсервации созданы безопасные условия, с учетом всех стандартов ВООЗ и практики стран, которые также осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.
Скалецкая призвала украинское общество пересмотреть свое отношение к людям, которые были сегодня эвакуированы из Китая. Глава Минздрава также выразила надежду, что ее личное поведение будет способствовать успокоению ситуации и примирению
Теги: министр, вирус, Китай, здравоохранение, изоляция
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