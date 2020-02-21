Скалецкая осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая

21.02.2020 09:00

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая. Об этом Скалецкая сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в нашей стране", - написала Скалецкая.

Она отметила, что эвакуация была тщательно подготовлена, а в месте обязательной обсервации созданы безопасные условия, с учетом всех стандартов ВООЗ и практики стран, которые также осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

Скалецкая призвала украинское общество пересмотреть свое отношение к людям, которые были сегодня эвакуированы из Китая. Глава Минздрава также выразила надежду, что ее личное поведение будет способствовать успокоению ситуации и примирению