Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

АТБ ввела ограничения на продажу товаров

18.03.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
АТБ ввела ограничения на продажу товаров

Популярная в Украине торговая сеть "АТБ" с 18 марта ввела ограничения на продажу продуктов. Теперь в одни руки можно взять лишь определенное количество товаров, сообщает Телеканал новостей «24».
В пресс-службе компании пояснили, что из-за паники относительно коронавируса ловкие покупатели скупают товары в "АТБ", а потом продают их втридорога.
Чтобы избежать искусственного ажиотажа, компания решила ограничить продажу товара в одни руки:

  • вода, пиво и напитки – не более 12 единиц;
  • другие товары – не более 5 штук.


Теги: товар, ограничение, АТБ, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх