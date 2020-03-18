АТБ ввела ограничения на продажу товаров

18.03.2020 11:00

Популярная в Украине торговая сеть "АТБ" с 18 марта ввела ограничения на продажу продуктов. Теперь в одни руки можно взять лишь определенное количество товаров, сообщает Телеканал новостей «24».

В пресс-службе компании пояснили, что из-за паники относительно коронавируса ловкие покупатели скупают товары в "АТБ", а потом продают их втридорога.

Чтобы избежать искусственного ажиотажа, компания решила ограничить продажу товара в одни руки: