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АТБ ввела ограничения на продажу товаров
18.03.2020 11:00
Популярная в Украине торговая сеть "АТБ" с 18 марта ввела ограничения на продажу продуктов. Теперь в одни руки можно взять лишь определенное количество товаров, сообщает Телеканал новостей «24».
В пресс-службе компании пояснили, что из-за паники относительно коронавируса ловкие покупатели скупают товары в "АТБ", а потом продают их втридорога.
Чтобы избежать искусственного ажиотажа, компания решила ограничить продажу товара в одни руки:
- вода, пиво и напитки – не более 12 единиц;
- другие товары – не более 5 штук.
Теги: товар, ограничение, АТБ, COVID-19
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