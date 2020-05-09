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Опубликован список товаров, по которым вводится госрегулирование цен

09.05.2020 09:00
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Опубликован список товаров, по которым вводится госрегулирование цен

Кабинет министров опубликовал перечень социально значимых товаров, стоимость которых будет регулироваться государством до конца карантина. Соответствующее постановление №341 размещено на правительственном сайте, сообщает Центр журналистских расследований.
В лекарственную группу включены Paracetamol, Azithromycin, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor, Ampicillin, Amoxicillin, Ceftriaxone, Moxifloxacin.
В продуктовую группу вошли гречка, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, макароны украинского производства, а также вермишель из пшеничной муки высшего сорта, пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца категории С1, куриные тушки, минеральная негазированная вода и сливочное масло жирностью 72,5%.
Отдельно выделена группа антисептиков и дезинфицирующих средств: хлоргексидин, этанол, повидон йода, средство на спиртовой основе для протирания рук, хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования, хлороксиленол.
Также в этой группе карманный спиртосодержащий антисептик для рук, дезинфицирующие средство для обработки поверхностей, рук и кожи, инструментов и оборудования, моечно-дезинфицирующее средство для стирки.
В группу средств индивидуальной защиты включены медицинская одноразовые шапочки, медицинские маски и полнолицевые маски и полумаски, изоляционный медицинский одноразовый халат, костюмы и комбинезоны биологической защиты, водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские, нитриловые, латексные и кевларовые перчатки.
Также в данной группе защитные щитки, очки, респираторы FFP2 и FFP3, медицинские фартуки, включая прорезиненные водонепроницаемые, одноразовые бахилы, резиновые сапоги, медицинская марля, защитные полумаски, фильтры для полнолицевых и полумасок.
Постановление о государственном ценовом регулировании на указанные товары вступит в силу 18 мая и будет действовать до конца карантина.



Теги: цена, товар, Кабмин, постановление
 
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