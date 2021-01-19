Кабмин отнес газ к социально значимым товарам

19.01.2021 15:00

Правительство отнесло газ в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. Об этом говорится в постановлении на сайте Кабмина, передает Корреспондент.net.

Данный список власти утвердили в апреле прошлого года в связи с пандемией коронавируса. В него входят ряд товаров, которые имеют важную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения. В частности в перечень таких товаров входят крупа гречневая, мука, масло, хлеб, яйца, парацетамол, медицинские маски и так далее.