- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля11:00
- Елена Зеленская вылечилась от COVID-1910:00
- Рада разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать во все ВУЗы без ВНО17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля11:00
- В Кирилловке произошло массовое отравление отдыхающих17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля 10:00
- В Киеве начали усиливать карантин15:00
- В Украине вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия12:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля
По состоянию на 6 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 043 случая COVID-19. За сутки - 543 новых случая. 13 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 543 человека (сутками ранее - 823).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 49 043 человека.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 13 пациентов (сутками ранее - 22), всего - 1 262. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (3), Львовской (2) областях и Киеве (2).
За последние сутки выздоровели 327 человек (сутками ранее - 221), всего - 21 703.
Всего в Украине сейчас болеют 26 078 человек, что на 203 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (104), Ривненской (82) областях, Киеве (59) и Закарпатской (54) области.
В Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
Ситуация с заболеваемостью по регионам:
Винницкая обл. - 1967 (1334 выздоровели)
Волынская обл. - 2752 (847 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1115 (977 выздоровели)
Донецкая обл. - 681 (173 выздоровели)
Житомирская обл. - 1468 (950 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3375 (1001 выздоровели)
Запорожская обл. - 597 (444 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2700 (1173 выздоровели)
м. Киев - 5602 (1809 выздоровели)
Киевская обл. - 2789 (1512 выздоровели)
Кировоградская обл. - 659 (561 выздоровел)
Луганская обл. - 84 (64 выздоровели)
Львовская обл. - 6301 (965 выздоровели)
Николаевская обл. - 461 (310 выздоровели)
Одесская обл. - 1883 (827 выздоровели)
Полтавская обл. - 324 (274 выздоровели)
Ровенская обл. - 4190 (2079 выздоровели)
Сумская обл. - 321 (248 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2101 (1275 выздоровели)
Харьковская обл. - 2371 (1224 выздоровели)
Херсонская обл. - 196 (182 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 842 (594 выздоровели)
Черкасская обл. - 670 (517 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5018 (2218 выздоровели)
Черниговская обл. - 576 (145 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Крым оказался лидером страны по числу родов
- Украина сократила импорт нефти в три раза
- Отрицательное сальдо торговли Украины составило 900 миллионов долларов
- За год население Украины уменьшилось на 74 тысячи человек
- 20 лет Независимости. Ясиноватая: город увлекся искусством
- Украинцы "полюбили" банкоматы
- Пять городов Донецкой области остались без воды09:00
- В Донецкой области резко выросло число заболевших коронавирусом15:00
- Пушилин сократил комендантский час в Седово17:00
- "Народная милиция" "ДНР" начала запугивать молодежь, поступающую в украинские ВУЗы13:00
- В "Ощадбанке" рассказали об электронной очереди для ВПЛ из ОРДЛО14:00
- В Славянске снова закрыли заведения общественного питания12:00
- В результате обстрела боевиков погибла жительница прифронтового Зайцево10:00
- "ДНР" возобновила автобусное сообщение с Россией16:00
- "Минздрав" "ДНР" похвастался рекордными показателями выздоровления от COVID-1914:00
- В ОРЛО число случаев заражения COVID-19 перевалило за полтысячи13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля10:00
- Пять городов Донецкой области остались без воды09:00
- В Китае сообщили о случае подозрения на бубонную чуму08:00
- Рэпер Канье Уэст заявил о намерении стать президентом США17:00
- В Донецкой области резко выросло число заболевших коронавирусом15:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля11:00
- ВОЗ "поставила крест" на трех лекарствах от COVID-1910:00
- "Динамо" не сумело отобрать очки у "Шахтера" (ВИДЕО)09:00
- Пушилин сократил комендантский час в Седово17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- В "Ощадбанке" рассказали об электронной очереди для ВПЛ из ОРДЛО
- "Народная милиция" "ДНР" начала запугивать молодежь, поступающую в украинские ВУЗы
- Пушилин сократил комендантский час в Седово
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля
- В Донецкой области резко выросло число заболевших коронавирусом
- В результате обстрела боевиков погибла жительница прифронтового Зайцево
- В Славянске снова закрыли заведения общественного питания
- ВОЗ "поставила крест" на трех лекарствах от COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля
- В Харькове создан новый футбольный клуб