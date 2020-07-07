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Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 7 июля
Во вторник, 7 июля, боевики возобновили пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт "Еленовка". На контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" прибыл первый автомобиль с временно оккупированной территории Донецкой области.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Донецком пограничном отряде.
По словам пограничников, украинская сторона с начала суток на временно оккупированную территорию оформила пропуск более 130 человек.
"Первый транспорт приехал с временно оккупированной территории - два человека. Одно транспортное средство было возвращено незаконными вооруженными формированиями. Мы разъясняем гражданам, что есть риск, что их могут не пропустить. При возвращении им придется проходить двухнедельную самоизоляцию через приложение "Дій вдома", - сообщила пресс-секретарь Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.
Теги: Новотроицкое, КПВВ, ситуация
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