С 13 июля "Укрзализныця" восстанавливает движение 34 пригородных поездов

12.07.2020 17:00

Со следующей недели "Укрзализныця" восстанавливает курсирование 34 пригородных и трех региональных поездов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

30 поездов будут следовать по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги, четыре - Приднепровской.

Отмечается, что в поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения.

Кроме того, и сотрудники "Укрзализныци", и пассажиры должны соблюдать противоэпидемические меры.