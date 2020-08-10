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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа
За минувший сутки в Украине зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса, всего в стране выявлено 81957 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, 10 августа.
При этом выздоровели уже 44359 украинцев (из них накануне 387), а скончались 1922 человек (25 накануне).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая область - 2985 (11)
Волынская область - 4327 (45)
Днепропетровская область - 1571 (24)
Донецкая область - 976 (+1)
Житомирская область - 2154 (+23)
Закарпатская область - 5809 (+44)
Запорожская область - 953 (+16)
Ивано-Франковская область - 5797 (+121)
Кировоградская область - 724 (+3)
Киев - 9564 (+66)
Киевская область - 4197 (+21)
Львовская область - 10981 (+130)
Луганская область - 155 (+2)
Николаевская область - 716 (11)
Одесская область - 4230 (+65)
Полтавская область - 497 (+3)
Ровенская область - 6923 (+83)
Сумская область - 699 (31)
Тернопольская область - 3324 (+35)
Харьковская область - 4901 (+117)
Херсонская область - 269 (+2)
Хмельницкая область - 1368 (22)
Черновицкая область - 6777 (+108)
Черкасская область - 1036 (+14)
Черниговская область - 1024 (10).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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