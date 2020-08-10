Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа

10.08.2020 12:00

За минувший сутки в Украине зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса, всего в стране выявлено 81957 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, 10 августа.

При этом выздоровели уже 44359 украинцев (из них накануне 387), а скончались 1922 человек (25 накануне).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая область - 2985 (11)

Волынская область - 4327 (45)

Днепропетровская область - 1571 (24)

Донецкая область - 976 (+1)

Житомирская область - 2154 (+23)

Закарпатская область - 5809 (+44)

Запорожская область - 953 (+16)

Ивано-Франковская область - 5797 (+121)

Кировоградская область - 724 (+3)

Киев - 9564 (+66)

Киевская область - 4197 (+21)

Львовская область - 10981 (+130)

Луганская область - 155 (+2)

Николаевская область - 716 (11)

Одесская область - 4230 (+65)

Полтавская область - 497 (+3)

Ровенская область - 6923 (+83)

Сумская область - 699 (31)

Тернопольская область - 3324 (+35)

Харьковская область - 4901 (+117)

Херсонская область - 269 (+2)

Хмельницкая область - 1368 (22)

Черновицкая область - 6777 (+108)

Черкасская область - 1036 (+14)

Черниговская область - 1024 (10).