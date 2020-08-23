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В Киеве подняли самый большой флаг Украины (ВИДЕО)
В Киеве подняли самый большой флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает LIGA.net.
Как отмечается, проект по установке флагштока и флага реализован на средства меценатов. Высота флагштока - около 90 метров. А размеры полотнища - 16 на 24 метра.
На торжественной церемонии выступили мэр Киева Виталий Кличко, Герой Украины генерал-майор ВСУ, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук, общественный деятель, украинский экстремальный путешественник Николай Подрезан, известная украинская актриса театра и кино Лариса Руснак.
Почетными гостями стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.
Государственный гимн Украины во время поднятия флага на флагшток исполнила украинская крымско-татарская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала.
Теги: Украина, флаг, День Независимости, церемония
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