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"Это Украина", - жители "ДНР" расклеили поздравления с Днем Независимости и повесили сине-желтые флаги

23.08.2018 20:46
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"Это Украина", - жители "ДНР" расклеили поздравления с Днем Независимости и повесили сине-желтые флаги

Накануне Дня Независимости жители захваченных территорий напомнили оккупантам, что Донбасс – это Украина. В городах террористической "ДНР" жители, которые мечтают о возвращении в Украину, поздравили своих земляков с Днем Независимости.

В разных населенных пунктах появились сине-желтые флаги, надписи "Это Украина", "Мы с Украиной" и проукраинские листовки, передает "Диалог.UA".

Украинская символика украсила стелы городов, остановки, улицы, ступеньки и здания Донецка, Шахтерска, Енакиево. Также сине-желтое знамя появилось возле шахты "Свято-Андреевская" возле Ждановки.

Пользователи Сети отметили, что украинские государственные праздники настоящая отдушина для жителей Донбасса, которые душой и сердцем со своей родной страной.



Теги: Украина, Донбасс, флаг, День Независимости, ДНР, листовки, соцсети, оккупанты
 
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