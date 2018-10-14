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Архив - Донецкая область

"ДНР" и "ЛНР" ярко напомнили, чей Донбасс: флаг Украины и смелые надписи прямо под носом боевиков

14.10.2018 09:04
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"ДНР" и "ЛНР" ярко напомнили, чей Донбасс: флаг Украины и смелые надписи прямо под носом боевиков

Проукраинские надписи и символ Украины появились как в "ЛНР", так и в "ДНР". Кадры жители выложили в социальных сетях, передает "Диалог.UA".

В Донецке появились одновременно и желто-голубые листовки, и флаг Украины. Листовки наклеили прямо под носом у оккупантов на здании фейковой "администрации" Пролетарского района Донецка.

А на улице Пухова у часовни Св.апостола Иоанна Богослова повесили украинский флаг. Надпись "Слава Украине" появилась по улице Университетской.

В захваченной террористами Макеевке украинскую символику заметили в трех местах: на Соборной площади, площади Ленина и возле Центрального универмага. "Слава Украине" написали и в Дебальцево, культовые слова появились на здании школы на улице Космонавтов.

Патриотическая акция всколыхнула и временно подконтрольные луганским террористам города. Местные жители рассказали, что по городу встречали оставленные патриотами надписи "Донбасс – Украина".



Теги: Украина, Донбасс, флаг, ДНР, ЛНР, боевики, листовки, соцсети
 
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