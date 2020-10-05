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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября
За минувшие сутки в Украине подтвердили 3 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав.
С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 230 233 человека.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (446), Киеве (286), Сумской области (282), Донецкой области (226) и Днепропетровской области (203).
Побороли болезнь 101 252 человека, в том числе 1 145 - за вчера.
От COVID-19 за все время умерли 4 430 человек (+33 за сутки).
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 124 554 человека, что на 2 596 больше, чем днем ранее.
Статистика распространения коронавируса в областях:
Киев – 24 736 (+286)
Львовская область – 21 294 (+100);
Харьковская область – 20 964 (+446)
Черновицкая область – 15 286 (+163)
Одесская область – 14 729 (+190)
Тернопольская область – 14 421 (+126)
Ивано-Франковская область – 14 345 (+113)
Ровненская область – 13 248 (+141)
Закарпатская область – 10 219 (+51)
Киевская область – 9 918 (+166)
Волынская область – 8 734 (+143)
Днепропетровская область – 7 137 (+206)
Хмельницкая область – 6 968 (+167)
Житомирская область – 6 934 (+185)
Винницкая область – 6 822 (+106)
Сумская область – 5 453 (+282)
Черниговская область – 4 677 (+82)
Запорожская область – 4 630 (+123)
Черкасская область – 4 550 (+70)
Донецкая область – 4 413 (+226)
Николаевская область – 3 819 (+169)
Полтавская область – 2 965 (+153)
Херсонская область – 1 496 (+69)
Луганская область – 1 294 (+6);
Кировоградская область – 1 184 (+5).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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