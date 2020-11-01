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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября

01.11.2020 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября

По состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 959 человек, сообщает Минздрав.
Общее число зараженных достигло 395 440 человек. Умерли за последние 24 часа 110 пациентов. Выздоровели 2 513 человек.
Болеет на данный момент 226 693 человека. За сутки показатель вырос на 5 336 человек. Еще 7 757 украинцев под подозрением.
Больше всего зараженных обнаружено в Харьковской области (883), Житомирской области (708) и Киеве (689).
Коронавирус в областях Украины:
Винницкая область – 10575 (+233);
Волынская область – 13784 (+230);
Днепропетровская область – 15266 (+195);
Донецкая область – 10937 (+545);
Житомирская область – 14965 (+708);
Закарпатская область – 14695 (+225);
Запорожская область – 10112 (+203);
Ивано-Франковская область – 20793 (+401);
Кировоградская область – 2610 (+96);
Киев – 38238 (+689);
Киевская область – 16816 (+352);
Львовская область – 30236 (+408);
Луганская область – 3714 (+78);
Николаевская область – 8144 (+362);
Одесская область – 24994 (+371);
Полтавская область – 9739 (+176);
Ровненская область – 19373 (+215);
Сумская область – 11924 (+174);
Тернопольская область – 20808 (+139);
Харьковская область – 37180 (+883);
Херсонская область – 4153 (+193);
Хмельницкая область – 16148 (+424);
Черновицкая область – 22067 (+409);
Черкасская область – 9305 (+148);
Черниговская область – 8865 (+102).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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