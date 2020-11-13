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Бывший пленник боевиков "ДНР" Станислав Асеев получил обещанную Зеленским квартиру

13.11.2020 12:00
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Бывший пленник боевиков "ДНР" Станислав Асеев получил обещанную Зеленским квартиру

Освобожденный из плена боевиков "ДНР донецкий журналист Станислав Асеев наконец получил квартиру, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня решился очень важный вопрос с жильем - и я получил обещанную Президентом квартиру. Должен сказать, что люди, на которых была возложена реализация президентского слова еще в январе, мало что сделали, - и только при прямом вмешательстве Андрея Ермака и людей из ОП все это решили буквально за месяц, за что я им невероятно благодарен. Прежде всего потому, что теперь я наконец-то смогу вывезти маму из оккупации и ей будет, где жить. А сам я смогу, наконец-то, не вращаться каждый день с мыслями - не бросили ли ее на подвал за то, что говорит ее сын. Поэтому еще раз спасибо всем, кто приложил к этому усилия - для моей семьи это действительно важно", - рассказал Асеев.



Теги: Донбасс, квартира, Зеленский, Асеев
 
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