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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 630 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
"За минувшие сутки госпитализировано 2 904 человека; летальных случаев - 260; выздоровели – 12 866 человек; осуществлено тестирований за сутки - 68 759 (в том числе методом ПЦР – 42 340, методом ИФА – 26 419)", - говорится в сообщении главы минздрава.
Степанов добавил, что за последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.
За все время пандемии в Украине, подчеркнул Степанов, заболело 944 381 человек, выздоровели - 561 222 человека. От инфекции скончалось 16 256 украинцев. Было проведено 5 209 462 ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 98 330 случаев;
Винницкая область - 20 578 случаев;
Волынская область - 29 817 случаев;
Днепропетровская область - 51 401 случай;
Донецкая область - 31 449 случаев;
Житомирская область - 35 662 случая;
Закарпатская область - 26 855 случаев;
Запорожская область - 45 715 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 644 случая;
Киевская область - 51 588 случаев;
Кировоградская область – 7 621 случай;
Луганская область – 8 533 случая;
Львовская область - 55 860 случаев;
Николаевская область - 25 826 случаев;
Одесская область – 61 963 случая;
Полтавская область - 31 097 случаев;
Ровенская область - 37 840 случаев;
Сумская область - 37 157 случаев;
Тернопольская область - 32 089 случаев;
Харьковская область - 64 237 случаев;
Херсонская область - 15 151 случай;
Хмельницкая область - 36 027 случаев;
Черкасская область - 33 837 случаев;
Черновицкая область - 37 695 случаев;
Черниговская область - 26 409 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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