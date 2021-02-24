Степанов объявил о начале COVID-вакцинации в Украине

24.02.2021 13:00

Глава Минздрава Украины Максим Степанов в среду, 24 февраля, объявил о старте вакцинации от коронавируса, сообщает Корреспондент.net.

"Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа, согласно планам Минздрава, имеем такие договоренности и понимаем относительно поставки и сроков поставки вакцин в Украину. Прежде всего хочу сообщить, что сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19", - заявил Степанов.

Он сообщил, что первые вакцины отправились в регионы Украины в 7:00.

"Задача мной поставлена четко - провести первый этап вакцинации в сжатые сроки", - добавил министр.