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Поезд Киев-Бердянск, Авдеевка сокращает время в пути
30.06.2021 14:00
Ночной скорый поезд № 116/115-136/135 "Маяк" сообщением Киев - Бердянск, Авдеевка со 2 июля начинает курсировать по более удобному расписанию, - сообщает "Укрзализныця".
По новому расписанию он будет отправляться из Киева в 20:01, что на 42 минуты позже, чем в предыдущем расписании. При этом время прибытия остается неизменным.
Обратно поезд № 135/136 Авдеевка - Киев будет отправляться в 21:40, что также экономит пассажирам 25 минут времени. В Днепр он будет прибывать ночью, в 1:45. Соответственно поезд № 116/115 Бердянск - Киев будет отправляться в 18:28 (ранее он отправлялся почти на полчаса раньше, в 18:00).
Из Днепра объединенный поезд будет отправляться в Киев в 2:27.
Теги: Киев, Авдеевка, Бердянск, поезд, Укрзализниця
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