Минздрав вводит ограничения на межобластные перевозки

12.10.2021 15:00

С 21 октября в Украине начинают действовать новые правила межобластных перевозок, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Новые правила будут действовать в регионах с "желтым", "оранжевым" и "красным" уровнями эпидемиологической опасности.

Межрегиональные перевозки там разрешат, если у водителей и пассажиров будет один из таких документов:

подтверждение полного курса вакцинации (или получения одной дозы для регионов "желтой" зоны);

международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19 (вакциной, которая разрешена ВОЗ); отрицательный ПЦР-тест; документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19, действие которого подтверждено через приложение "Дия";

отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует 72 часа).

"Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения. Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозок", - сообщили в Минздраве.

Ответственность за наличие у пассажиров документов несет перевозчик.