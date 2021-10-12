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Минздрав вводит ограничения на межобластные перевозки
12.10.2021 15:00
С 21 октября в Украине начинают действовать новые правила межобластных перевозок, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
Новые правила будут действовать в регионах с "желтым", "оранжевым" и "красным" уровнями эпидемиологической опасности.
Межрегиональные перевозки там разрешат, если у водителей и пассажиров будет один из таких документов:
- подтверждение полного курса вакцинации (или получения одной дозы для регионов "желтой" зоны);
- международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19 (вакциной, которая разрешена ВОЗ); отрицательный ПЦР-тест; документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19, действие которого подтверждено через приложение "Дия";
- отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует 72 часа).
"Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения. Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозок", - сообщили в Минздраве.
Ответственность за наличие у пассажиров документов несет перевозчик.
Теги: транспорт, правила, сертификат, перевозки, COVID-19
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