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Киберполиция задержала создателя фейковой "Дії"
Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії". Им оказался 21-летний парень. Правонарушителю может грозить до шести лет заключения. Об этом сообщает Департамент Киберполиции Национальной полиции.
Сообщается, что противоправную деятельность 21-летнего мужчины разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области совместно со следователями Запорожского районного управления полиции и в сотрудничестве с представителями Минцифры.
"Злоумышленник разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением "Дія". В фейковой программе юзерам предоставлялась возможность сделать для себя любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации COVID-19.
Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря ее применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения. Также устанавливаются лица, которые приобрели приложение для предоставления правовой квалификации их действиям.
В доме фигуранта правоохранители провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Процессуальное руководство осуществляет Вознесеновская окружная прокуратура Запорожья.
Теги: подделка, приложение, автор, задержание, киберполиция, Дия
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