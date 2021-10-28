- В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона15:00
- В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-1911:00
- На Донбассе - 15 обстрелов за сутки, один украинский воин погиб09:00
- 30 октября сразу 7 областей Украины переходят в "красную" зону карантина15:00
- Киберполиция задержала создателя фейковой "Дії"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября10:00
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)09:00
- Еще две области Украины перешли в красную зону14:00
- На Херсонщину прибыл мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-1913:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 октября10:00
На Донбассе - 15 обстрелов за сутки, один украинский воин погиб
За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Гранитного наемники РФ дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В сторону Новолуганского и Водяного на Приазовье наемники применили ручные противотанковые гранатометы.
В районе Лебединского и Зайцево обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Широкого враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.
Возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
- Боевики накрыли обстрелом Авдеевку. Есть жертвы
- За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ
- В ожесточенном бою на Донбассе погиб 22-летний военный
- За сутки в ООС 17 обстрелов, есть раненые и погибший
- Сутки в ООС: 15 обстрелов, погиб военнослужащий
- Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки13:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе08:00
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд17:00
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности16:00
- В Бахмуте открылся центр личностного развития для молодежи из ОРДЛО14:00
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки11:00
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)08:00
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука16:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона15:00
- Россия остановила закупки турецких мандаринов в ответ на удар Bayraktar ВСУ на Донбассе14:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки13:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-1911:00
- "Шахтер" вышел в четвертьфинал Кубка Украины (ВИДЕО)10:00
- На Донбассе - 15 обстрелов за сутки, один украинский воин погиб09:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе08:00
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе
- Под посольством РФ в Киеве прошла акция с требованием открыть КПВВ на Донбассе
- Оккупанты ОРДЛО озвучили "повестку дня" очередного заседания ТКГ
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием машины ОБСЕ
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука
- На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации
- Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)
- На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска