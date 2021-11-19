Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 ноября

19.11.2021 09:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавируса. При этом инфицировались 1 555 детей и 331 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировано 3 637 человек; выздоровело – 22 304 человека.

За последние 24 часа вирус унес жизни 725 украинцев. Всего зарегистрировано летальных исходов - 80 231.

Количество забоелвших в областях:

Киев – 1782

Винницкая – 973

Волынская – 589

Днепропетровская – 1943

Донецкая – 1057

Житомирская – 509

Закарпатская – 514

Запорожская – 1187

Ивано-Франковская – 838

Киевская – 945

Кировоградская – 241

Луганская – 278

Львовская – 1017

Николаевская – 909

Одесская – 916

Полтавская – 1050

Ровенская – 782

Сумская – 662

Тернопольская – 396

Харьковская – 726

Херсонская – 308

Хмельницкая – 818

Черкасская – 681

Черновицкая – 237

Черниговская – 692

За все время пандемии в Украине заболело 3 304 058 человек; поправилось 2 726 521 человек; проведено ПЦР-тестирований – 15 461 886.