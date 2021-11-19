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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 ноября
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавируса. При этом инфицировались 1 555 детей и 331 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализировано 3 637 человек; выздоровело – 22 304 человека.
За последние 24 часа вирус унес жизни 725 украинцев. Всего зарегистрировано летальных исходов - 80 231.
Количество забоелвших в областях:
Киев – 1782
Винницкая – 973
Волынская – 589
Днепропетровская – 1943
Донецкая – 1057
Житомирская – 509
Закарпатская – 514
Запорожская – 1187
Ивано-Франковская – 838
Киевская – 945
Кировоградская – 241
Луганская – 278
Львовская – 1017
Николаевская – 909
Одесская – 916
Полтавская – 1050
Ровенская – 782
Сумская – 662
Тернопольская – 396
Харьковская – 726
Херсонская – 308
Хмельницкая – 818
Черкасская – 681
Черновицкая – 237
Черниговская – 692
За все время пандемии в Украине заболело 3 304 058 человек; поправилось 2 726 521 человек; проведено ПЦР-тестирований – 15 461 886.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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