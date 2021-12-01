Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 декабря

01.12.2021 12:00

В Украине за день подтвердили 11 960 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 3 450 341. Об этом сообщает Минздрав в среду, 1 декабря.

При этом выздоровели уже 2 972 192 украинца (накануне - 26 160), а скончались - 86 532 (накануне - 557). В больницы накануне попали 3 629 человек.

Случаев в областях / завершили вакцинацию:

Киев – 1592/19192

Винницкая – 608/5734

Волынская – 530/5383

Днепропетровская – 419/11174

Донецкая – 666/6658

Житомирская – 214/5563

Закарпатская – 409/2353

Запорожская – 760/6645

Ивано-Франковская – 281/5800

Киевская – 704/9305

Кировоградская – 135/3765

Луганская – 229/2875

Львовская – 417/12120

Николаевская – 406/4087

Одесская – 287/5788

Полтавская – 905/5647

Ровенская – 485/4621

Сумская – 384/5180

Тернопольская – 231/4058

Харьковская – 613/10086

Херсонская – 257/2866

Хмельницкая – 586/4597

Черкасская – 557/5226

Черновицкая – 152/2761

Черниговская – 133/5008.