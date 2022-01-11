Россия на переговорах в Женеве не ответила на призывы к деэскалации

11.01.2022 09:00

Американская и российская стороны провели семичасовой раунд переговоров в Швейцарии в понедельник 10 января, чтобы найти дипломатический путь для ослабления напряженности в Европе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По заявлению заместителя госсекретаря США Венди Шерман, Россия на переговорах не дала прямого ответа на призывы к деэскалации на границе с Украиной.

"Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос", - сказала Шерман, отвечая на вопросы журналиста о том, есть ли данные, указывающие, что Россия готова к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

"Они могут доказать, что они не намерены вторгнуться (в Украину. – Ред.), вернув военных обратно на места дислокации", – добавила она.