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Россия на переговорах в Женеве не ответила на призывы к деэскалации
11.01.2022 09:00
Американская и российская стороны провели семичасовой раунд переговоров в Швейцарии в понедельник 10 января, чтобы найти дипломатический путь для ослабления напряженности в Европе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По заявлению заместителя госсекретаря США Венди Шерман, Россия на переговорах не дала прямого ответа на призывы к деэскалации на границе с Украиной.
"Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос", - сказала Шерман, отвечая на вопросы журналиста о том, есть ли данные, указывающие, что Россия готова к деэскалации ситуации на границе с Украиной.
"Они могут доказать, что они не намерены вторгнуться (в Украину. – Ред.), вернув военных обратно на места дислокации", – добавила она.
Теги: , США, переговоры, Женева
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