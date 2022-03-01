ДТЭК восстановила электроснабжение в 65 городах и поселках

01.03.2022 14:00

Ремонтные бригады "ДТЭК Сети" после согласования с ВСУ возобновили электроснабжение 65 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях, обесточенных из-за боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 1 марта.

"Ситуация усложнена боевыми действиями. Поэтому наши бригады не могут добраться до места повреждений сетей. Ремонтные бригады оперативно возобновят электроснабжение всех остающихся без света клиентов, как только получат необходимые разрешения на проведение ремонтных работ от Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В частности, в Донецкой области возобновили электроснабжение в 29 населенных пунктах. Без света остаются 80 населенных пунктов, включая значительную часть Мариуполя.

В Киевской области возобновлено электроснабжение для 23 тысяч клиентов в 36 населенных пунктах. Без света остаются 50 населенных пунктов.

Ремонтные работы будут проведены после получения разрешения от ВСУ.