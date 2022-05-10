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Глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину
10.05.2022 15:00
Во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с рабочим визитом, сообщает РБК Украина.
В начале своего визита Бербок ознакомилась с ситуацией в Буче, где после вывода российских войск было найдено более 400 тел.
Министра сопровождала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Позже у немецкого политика запланирована встреча с ее коллегой Дмитрием Кулебой. Кроме того, во время своего визита Анналена Бербок планирует возобновить работу посольства Германии в Киеве, закрытого с середины февраля.
Бербок стала первым членом правительства Германии, посетившим Украину с начала российского вторжения.
Теги: визит, Германия, МИД, глава, Буча
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