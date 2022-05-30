Зеленский побывал на передовых позициях в Харьковской области (ВИДЕО)

30.05.2022 08:00

Президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Харьковской области и вручил награды военнослужащим. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Харьковская область. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу Украины. Спасибо каждому из вас за службу!" – написал он.

