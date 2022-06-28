В результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге погибли 18 человек

28.06.2022 08:00

В результате удара россиян по торгово-развлекательному центру "Амстор" в Кременчуге количество жертв возросло 18 человек. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Кроме того известно о 60 пострадавших, 25 из них госпитализированы, девять в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети.

По данным ГСЧС на момент попадания российской ракеты в торговый центр там находились около 200 человек.

Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что удар был нанесен крылатой ракетой Х-22, выпущенной из дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны российского города Курск. Сообщается также, что бомбардировщик взлетел с аэродрома "Шайковка".