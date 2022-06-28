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В результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге погибли 18 человек

28.06.2022 08:00
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В результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге погибли 18 человек

В результате удара россиян по торгово-развлекательному центру "Амстор" в Кременчуге количество жертв возросло 18 человек. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Кроме того известно о 60 пострадавших, 25 из них госпитализированы, девять в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети.
По данным ГСЧС на момент попадания российской ракеты в торговый центр там находились около 200 человек.
Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что удар был нанесен крылатой ракетой Х-22, выпущенной из дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны российского города Курск. Сообщается также, что бомбардировщик взлетел с аэродрома "Шайковка".



Теги: Кременчуг, жертвы, Амстор, обстрел
 
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