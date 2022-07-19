Фонд Ахметова передал на Полтавщину продуктовые наборы для переселенцев

19.07.2022 17:00

Фонд Рината Ахметова отправил гуманитарный груз в Полтавскую область, сообщает пресс-служба фонда во вторник, 19 июля.

В поставку вошли 3,6 тысячи продуктовых наборов, которые были распределены среди наиболее уязвимых категорий переселенцев, поселившихся на Полтавщине.

Наборы включают продукты длительного хранения: сахар, муку, макароны, крупу, консервированную фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

Всего Фонд уже передал в Полтавскую область 9 тысяч продуктовых наборов. А по всей территории Украины планируется раздать 400 тысяч наборов с продуктами питания.