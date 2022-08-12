Введен новый порядок выезда на оккупированную территорию Украины

12.08.2022 17:00

С 12 августа начал действовать новый порядок выезда на временно оккупированную территорию через Запорожскую область. Об этом в пятницу сообщает Луганская областная военная администрация.

"С 12 августа заявки будут подаваться исключительно в электронном виде по обновленной форме. Внесение изменений в заявку относительно даты выезда, марки и государственного номера автомобиля, списка лиц, включенных в заявку на выезд, не разрешается", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что очередь, сформированная по заявкам до 11 августа включительно, сохраняется.

Выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе колонн через определенный блокпост в селе Каменское.

Формирование колонн происходит на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье ежедневно с 06:00 до 17:00.

В этом пункте пропуска и на блокпостах военнослужащие, представители правоохранительных и контролирующих органов, имеют право проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Выезд на временно оккупированную территорию организуется с учетом ограничений, установленных законодательством, и при наличии документов, удостоверяющих личность, соответствующих документов на транспортное средство, документов на перевозимый товар (груз).

Учитывая состояние автомобильной дороги и земельного полотна через реку Янчекрак, в колонны запрещается включать:

грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;

автобусы, оборудованные сидячими местами в количестве более 22, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства, кроме транспорта для эвакуации жителей временно оккупированных территорий.

В ОГА предупредили, что может быть введено временное ограничение или запрет движения транспортных средств по маршруту следования колонны, если будет угроза жизни или здоровью граждан.

Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Бердянского района - https://forms.gle/J8xK6yKX21tqNQ7K9

Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Васильевского района - https://forms.gle/FLeGeE7hbkzEJy1E6

Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Мелитопольского района - https://forms.gle/Jxi3uZDkps9UrgNj6

Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Пологовского района - https://forms.gle/mQNMDqzG3k6QKCV16

Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Донецкой области - https://forms.gle/WyhBVRk3aQA2UUan6

Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Луганской области - https://forms.gle/3pwuMUhf4vRR8AWc8

Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Херсонской области - https://forms.gle/m4yZUbx9m4BXrqCbA

ПОРЯДОК выезда на временно оккупированную территорию(.pdf, 180Kb)

ИНСТРУКЦИЯ по оформлению заявок на выезд на временно оккупированную территорию(.pdf, 364Kb)