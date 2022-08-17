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В Одессе открылся центр помощи переселенцам с Луганщины

17.08.2022 12:00
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В Одессе открылся центр помощи переселенцам с Луганщины

С 17 августа в г. Одесса по ул. Базарная, 8, начал работу Координационный центр помощи ВПЛ из Луганской области. Об этом сообщили в ЛугОВА.
Там наши переселенцы могут получить информационную, консультативную и первичную правовую помощь, зарегистрироваться на получение гуманитарной помощи.
Координационный центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00.
Телефон «горячей линии»: 099 013 20 26.
e-mail: [email protected]
Адрес гугл-формы для регистрации на получение гуманитарной помощи: https://forms.gle/uq9U96WASX5YypYg6.



Теги: Одесса, помощь, центр, переселенцы, Луганщина
 
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