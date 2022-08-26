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В Минобороны назвали общее количество высокоточных РСЗО, полученных ВСУ

26.08.2022 17:00
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В Минобороны назвали общее количество высокоточных РСЗО, полученных ВСУ

Вооруженные силы Украины имеют на вооружении более двух десятков реактивных систем залпового огня HIMARS, M270 и MARS. Об этом сообщает Минобороны в Twitter.
В ведомстве отметили, что ни одну из полученных установок российские оккупанты не уничтожили. Зато благодаря высокоточным РСЗО украинские защитники уничтожили более 50 вражеских складов с оружием и боеприпасами.



Теги: ВСУ, HIMARS, РСЗО
 
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