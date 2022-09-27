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Подоляк сравнил мобилизацию в России и в Украине
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина разумно относится к вопросам мобилизации и не собирается призывать дополнительных людей на фронт. Целью же российских фейковых референдумов является набрать пушечное мясо на временно захваченных территориях. Об этом он сказал в интервью программе Tagesschau немецкого телеканала ARD.
Советник главы ОП заявил, что в отличие от России, Украина - прагматичная страна, которая "смотрит на математику войны", а значит точно знает, где сколько людей должно быть. Учитываются также подготовка и моральное состояние.
"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных", - подчеркнул Подоляк.
Теги: Украина, Россия, мобилизация
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