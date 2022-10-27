Укрэнерго ввело график отключений света в четырех областях

27.10.2022 13:00

В результате ночного обстрела повреждена энергетическая инфраструктура в центральных областях Украины, из-за чего в ряде регионов введены графики отключения электричества, сообщает Укрэнерго в четверг, 27 октября.

"Было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях. В связи с этим, чтобы предотвратить перегрузку сети сегодня утром диспетчерский центр Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", - сказано в сообщении.