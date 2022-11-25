Фонд Ахметова запускает масштабную новогоднюю акцию для детей

25.11.2022 11:00

Фонд Ахметова запускает новогоднюю акцию, в рамках которой подарки и поздравления получат 90 тысяч детей в разных уголках Украины. Об этом сообщает пресс-служба фонда в четверг, 24 ноября.

"В рамках акции "Ринат Ахметов - детям" фонд организовал целый марафон интересных событий, как в социальных сетях, так и в формате вживую, чтобы дети смогли почувствовать тепло и волшебный вкус праздника. Эстафета предновогодних празднований стартует с работы горячей линии, а затем и почты Святого Николая. Дети смогут рассказать ему о том, как война изменила их жизнь, поделиться с ними своими сокровенными желаниями и мечтами, и даже получить за это специальные призы", - говорится в сообщении.

Одним из главных событий акции станет интерактивный новогодний спектакль в Киеве - с праздничной елкой, конкурсами, подарками и сюрпризами для детей.

"Традиционно поздравления с грядущими праздниками получат дети-участники проектов и программ фонда, дети из интернатных заведений, детских домов семейного типа и приемных семей. Отдельное внимание будет уделено ребятам, пережившим ужас войны в Мариуполе, а также детям из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области, которые сегодня нуждаются в особой поддержке и заботе", - сообщили в фонде Ахметова.

Кроме того, для детей будет организован специальный новогодний автобус, который "доставит им ощущение праздника, хорошее настроение и подарки, но и одновременно интересные мастер-классы, увлекательные квесты, яркие фотосессии и фейерверк положительных эмоций".

"Помощь тем, кто в ней нуждается, нельзя отложить на потом. Нас приучили к тому, что дети - это наше будущее, и мы действительно в это поверили. Но это не так. Дети - это наше настоящее, и за будущее, их будущее, отвечаем мы", - прокомментировал начало акции ее основатель Ринат Ахметов.