В приложении "Дія" зпустили опрос о дате празднования Рождества

25.12.2022 15:00

В приложении "Дія" запустили опрос о том, когда праздновать Рождество - 25 декабря или 7 января. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Министр культуры и информационной политики предложил провести в приложении опрос о дате празднования Рождества. Все больше украинцев празднуют его 25 декабря. Так, как это делает большая часть мира. И так, как это было в 1918 году после провозглашения независимости Украинской Народной Республики. Но также многие украинцы предпочитают старый стиль. И празднуют Рождество 7 января", - написал он в фейсбуке.

Голосование продлится с 24 по 30 декабря.