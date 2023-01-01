В Укрэнерго оценили вероятность еще одного блэкаута в Украине

01.01.2023 14:00

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что теоретически вероятность полного блэкаута существует, однако на практике такой опасности он сейчас не видит. Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Я считаю, что худшее мы уже прошли с ракетными атаками, очень на это надеюсь. Динамика этих атак и эффект от тех атак показывает, что россияне имеют все меньшую способность вызывать какие-то возмущения в нашей энергосистеме", - отметил Кудрицкий.

Вследствие превентивных технических мероприятий и отличной работе ПВО энергосистема Украины не получила серьезных повреждений после очередного ракетного удара государства-террориста в субботу, 31 декабря.

"Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений", - добавили в Укрэнерго.