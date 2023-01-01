- В Укрэнерго оценили вероятность еще одного блэкаута в Украине14:00
- Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине17:00
- Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных13:00
- В Украине вводится добровольная регистрация онлайн-медиа17:00
- Зеленский рассказал о планах врага на востоке08:00
- Сегодня утром ПВО сбила 54 российские крылатые ракеты из 6913:00
- Ряд поездов задерживаются из-за обесточивания - УЗ11:00
- В Украине масштабная воздушная тревога09:00
- Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых блоков – Укрэнерго13:00
- "Укрзализныця" назначила семь "новогодних" рейсов11:00
В Укрэнерго оценили вероятность еще одного блэкаута в Украине
Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что теоретически вероятность полного блэкаута существует, однако на практике такой опасности он сейчас не видит. Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".
"Я считаю, что худшее мы уже прошли с ракетными атаками, очень на это надеюсь. Динамика этих атак и эффект от тех атак показывает, что россияне имеют все меньшую способность вызывать какие-то возмущения в нашей энергосистеме", - отметил Кудрицкий.
Вследствие превентивных технических мероприятий и отличной работе ПВО энергосистема Украины не получила серьезных повреждений после очередного ракетного удара государства-террориста в субботу, 31 декабря.
"Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений", - добавили в Укрэнерго.
Теги: электроснабжение, ракетный удар, ситуация
- В Украине вводятся экстренные аварийные отключения света
- Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине
- В результате ракетных ударов РФ 10 миллионов украинцев остались без электричества
- Оккупированная часть Новоазовского раона осталась без электричества
- Непогода в Украине обесточила 600 населенных пунктов
- Рашисты обесточили Северодонецк
- В Авдеевской ГВА назвали количество оставшихся в городе жителей11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Виталий Кличко встретил Новый год с защитниками Бахмута08:00
- Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины11:00
- ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В "ЛНР" частично отменили комендантский час на Новый год и Рождество15:00
- В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»12:00
- В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Укрэнерго оценили вероятность еще одного блэкаута в Украине14:00
- Синоптики дали прогноз погоды на январь 2023 года12:00
- В Авдеевской ГВА назвали количество оставшихся в городе жителей11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Виталий Кличко встретил Новый год с защитниками Бахмута08:00
- Украина и РФ провели очередной большой обмен пленными18:00
- Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине17:00
- Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных13:00
- Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины11:00
- ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)10:00
- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo13:00
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино18:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе
- В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»
- Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине
- Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы
- В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов
- Фонд Ахметова доставил гумпомощь в Покровский район Донетчины
- Укрпочта закупила 5 комплектов Starlink для отделений Донецкой области
- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе