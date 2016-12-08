Немного о полезных свойствах кофе

08.12.2016 21:45

Много лет кофе вызывал споры: ученые сомневались, хорошо ли влияет постоянное употребление кофеина на здоровье человека. Последние исследования порадуют всех, кто без ума от этого ароматного напитка, — кофе не только не вредит, но и приносит пользу организму.

Полезные свойства кофе весьма неожиданны и заслуживают внимания. Яркий тому пример — действие кофе на печень. Печень и кофе всегда были антагонистами. Кто не слышал о том, что кофе — очень тяжелый для печени продукт? Согласно выводам, которые были сделаны учеными после наблюдения за людьми, страдающими заболеваниями печени, кофе можно назвать лекарством.

Этот напиток понижает уровень печеночных ферментов в печени и замедляет рубцевание печеночной ткани. Больным гепатитом С советуют пить кофе, чтобы заболевание не прогрессировало. Это касается не только обычного кофе, но и кофе, не содержащего кофеин! Единственный продукт, который употреблять точно не стоит, — растворимый кофе, он пользы не приносит, увы.

Национальный институт раковых заболеваний (штат Мэриленд, США) провел исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что кофе замедляет рост раковых клеток, а также уменьшает скорость развития цирроза печени, вызванного гепатитом С.