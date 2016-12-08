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Немного о полезных свойствах кофе

08.12.2016 21:45
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Немного о полезных свойствах кофе

Много лет кофе вызывал споры: ученые сомневались, хорошо ли влияет постоянное употребление кофеина на здоровье человека. Последние исследования порадуют всех, кто без ума от этого ароматного напитка, — кофе не только не вредит, но и приносит пользу организму.

 Полезные свойства кофе весьма неожиданны и заслуживают внимания. Яркий тому пример — действие кофе на печень. Печень и кофе всегда были антагонистами. Кто не слышал о том, что кофе — очень тяжелый для печени продукт? Согласно выводам, которые были сделаны учеными после наблюдения за людьми, страдающими заболеваниями печени, кофе можно назвать лекарством. 
Этот напиток понижает уровень печеночных ферментов в печени и замедляет рубцевание печеночной ткани. Больным гепатитом С советуют пить кофе, чтобы заболевание не прогрессировало. Это касается не только обычного кофе, но и кофе, не содержащего кофеин! Единственный продукт, который употреблять точно не стоит, — растворимый кофе, он пользы не приносит, увы.
Национальный институт раковых заболеваний (штат Мэриленд, США) провел исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что кофе замедляет рост раковых клеток, а также уменьшает скорость развития цирроза печени, вызванного гепатитом С.

Более низкий инсулин и менее выраженная тяжесть жирового гепатоза были выявлены у всех пациентов, которые употребляли кофе в достаточном количестве. Эксперимент проводился почти 4 года, за это время ученые убедились в неоспоримой пользе кофе.

Но кофе — удивительный продукт. Он полезен не только для печени. Кофе содержит такое же высокое количество антиоксидантов, как фрукты и овощи! Если ты опасаешься подхватить какую-то инфекцию в период весеннего авитаминоза — пей кофе почаще. Кофе обладает противовоспалительным действием и препятствует развитию инфекции.

Кофе понижает уровень сахара в крови, так что люди, которые регулярно балуются этим напитком, защищают себя от диабета второго типа. Конечно, не рекомендуется совмещать кофе с жирными и сладкими продуктами, это вызывает скачки сахара в крови. Лучше пить кофе с молоком или добавлять к любимому напитку легкие перекусы вроде орешков и сухофруктов.

Выпивая три чашки кофе в день, ты инвестируешь средства в свою счастливую старость. Кофе предотвращает развитие болезни Альцгеймера на 65 %. Старческие потери памяти тебе будут не страшны, а мозг будет работать без сбоев даже в преклонном возрасте.


 


Фото: https://takprosto.cc

Теги: Донбасс, кофе, свобода, полезный
 
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