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Немного о полезных свойствах кофе
Много лет кофе вызывал споры: ученые сомневались, хорошо ли влияет постоянное употребление кофеина на здоровье человека. Последние исследования порадуют всех, кто без ума от этого ароматного напитка, — кофе не только не вредит, но и приносит пользу организму.
Более низкий инсулин и менее выраженная тяжесть жирового гепатоза были выявлены у всех пациентов, которые употребляли кофе в достаточном количестве. Эксперимент проводился почти 4 года, за это время ученые убедились в неоспоримой пользе кофе.
Но кофе — удивительный продукт. Он полезен не только для печени. Кофе содержит такое же высокое количество антиоксидантов, как фрукты и овощи! Если ты опасаешься подхватить какую-то инфекцию в период весеннего авитаминоза — пей кофе почаще. Кофе обладает противовоспалительным действием и препятствует развитию инфекции.
Кофе понижает уровень сахара в крови, так что люди, которые регулярно балуются этим напитком, защищают себя от диабета второго типа. Конечно, не рекомендуется совмещать кофе с жирными и сладкими продуктами, это вызывает скачки сахара в крови. Лучше пить кофе с молоком или добавлять к любимому напитку легкие перекусы вроде орешков и сухофруктов.
Выпивая три чашки кофе в день, ты инвестируешь средства в свою счастливую старость. Кофе предотвращает развитие болезни Альцгеймера на 65 %. Старческие потери памяти тебе будут не страшны, а мозг будет работать без сбоев даже в преклонном возрасте.
Фото: https://takprosto.cc
Теги: Донбасс, кофе, свобода, полезный
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