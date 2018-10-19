Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе

19.10.2018 07:04

Ежедневное употребление кофе снижает риск появления кожных заболеваний.



Новое исследование показывает, что у кофе есть еще одно полезное качество.



Напиток оказался хорош для кожи, при употреблении 4 чашек кофе в день снижает риск появления розацеа на 20%, пишет Хроника.инфо с ссылкой на nua.



При этом полезен именно кофе с кофеином - безкофеиновая версия не имела такого эффекта.



Розацеа является распространенным хроническим заболеванием, из-за которого на коже появляются красные зудящие пятна. По заявлению авторов анализа из университета Брауна в Провиденсе, Род-Айленд, кофе способен снижать риск розацеа, поскольку обладает противовоспалительными свойствами и сужает кровеносные сосуды, что уменьшает покраснение.



Предыдущие исследования связывают кофе с борьбой с сердечными заболеваниями, раком, деменцией, диабетом и депрессией, и авторы говорят, что их результаты еще больше подтверждают защитные свойства напитка.