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Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе

19.10.2018 07:04
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Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе

Ежедневное употребление кофе снижает риск появления кожных заболеваний.

Новое исследование показывает, что у кофе есть еще одно полезное качество. 

Напиток оказался хорош для кожи, при употреблении 4 чашек кофе в день снижает риск появления розацеа на 20%, пишет Хроника.инфо с ссылкой на nua.

При этом полезен именно кофе с кофеином - безкофеиновая версия не имела такого эффекта.

Розацеа является распространенным хроническим заболеванием, из-за которого на коже появляются красные зудящие пятна. По заявлению авторов анализа из университета Брауна в Провиденсе, Род-Айленд, кофе способен снижать риск розацеа, поскольку обладает противовоспалительными свойствами и сужает кровеносные сосуды, что уменьшает покраснение.

Предыдущие исследования связывают кофе с борьбой с сердечными заболеваниями, раком, деменцией, диабетом и депрессией, и авторы говорят, что их результаты еще больше подтверждают защитные свойства напитка.



Теги: Донбасс, здоровье, кофе, польза
 
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