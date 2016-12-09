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В Мьянме нашли хвост динозавра

09.12.2016 12:20
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В Мьянме нашли хвост динозавра

Хвост доисторического животного обнаружили в куске янтаря размером менее 4 сантиметров.

В Мьянме обнаружили кусок янтаря возрастом не менее 99 миллионов лет с влитым в него хвостом крошечного динозавра. Об этом со ссылкой на опубликованное в журнале Current Biology исследование пишет ВВС.



 

Продавец полагал, что в куске янтаря диаметром примерно 3,6 см застыл фрагмент какого-то растения. Он был отполирован для дальнейшей ювелирной обработки. 

Позже микроскопический анализ и компьютерная томография показали, что на самом деле это хвост доисторического животного.

Дальнейшие исследования продемонстрировали, что хвост принадлежал не доисторической птице, как первоначально предполагалось, а пернатому динозавру. Скорее всегоон увяз хвостом в смоле и погиб, так как нет никаких свидетельств того, что динозавры могли сбрасывать хвосты, как это делают современные ящерицы.

Обнаруженный фрагмент состоит из восьми позвонков - по мнению ученых, полная длина хвоста была по меньшей мере втрое больше.

Химический анализ показал, что мягкие ткани вокруг костей содержат следы двухвалентного железа - судя по всему, это были пятна крови.

Местами перья на хвосте динозавра, который напоминал мышиный, даже сохранили свой первоначальный цвет.
Исследователи предполагают, миниатюрный динозавр относился к подотряду тероподов - двуногих хищников. К этому подотряду относится и тираннозавр - один из самых крупных хищников в истории планеты, длина скелета которого могла достигать 12 метров, а масса - почти семи тонн. Однако владелц найденного хвоста был размером с воробья, хоть и не летал.

Источник: unian.net.



Теги: Донбасс, Мьянма, динозавр, находка, янтарь
 
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