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Шварценеггер сломал ногу

16.12.2016 20:45
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Шварценеггер сломал ногу

Арни не расстраивается и готовится в скором времени стать на лыжи.

Голливудская звезда Арнольд Шварценеггер пришел на шоу "Live with Kelly" в специальном медицинском ботинке. На программе артист заявил, что от излишней нагрузки получил повреждение и там образовалась трещина. Об этом сообщили "ABC News".

- Просто небольшая неудача во время педикюра, - отшутился Арни. – Возможно, это от слишком частого катания на лыжах, множества приседаний или бега... Но кого это волнует?

По его словам, в ботинке ему придется проходить еще пару недель, после чего он планирует стать на лыжи.

 

Источник: kp.ua.



Теги: США, Донбасс, актер, нога
 
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