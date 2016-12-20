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Боевики ИГИЛ накрыли позиции российских военных под Пальмирой минометным обстрелом: смертельные для России подробности стали известны только сейчас

20.12.2016 21:40
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Боевики ИГИЛ накрыли позиции российских военных под Пальмирой минометным обстрелом: смертельные для России подробности стали известны только сейчас
Российские журналисты продолжают получать новые подробности о смерти десантника ВС России майора Санала Санчирова. Согласно сегодня появившимся подробностям российский офицер был убит в боях за сирийскую Пальмиру.

Журналисты получили указанные сведения от родственников российского военного. Группу Санчирова в начале декабря срочно перебросили в Пальмиру для защиты города от штурма боевиков ИГИЛ.

СМИ сообщают, что российский офицер был убит во время минометного обстрела, которым солдаты ИГИЛ накрыли позиции российских военных.

Сестра убитого офицера рассказала, что обстрел был настолько точным, что ранены были сразу несколько российских военных, которые находятся на продолжительном лечении и сейчас. Однако ни она, ни журналисты не знают их дальнейшей судьбы.

Журналисты напоминают, что Россия потеряла контроль над Пальмирой вследствии мощной атаки боевиков. После спешного бегства из города россияне оставили множество военной техники и боеприпасов.

Напомним, Кремль терпит поражение под Пальмирой. Боевики ИГИЛ развивают наступление и штурмуют военную базу в Сирии.

 

Источник: dialog.ua.



Теги: Россия, Донбасс, Сирия, боевики
 
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