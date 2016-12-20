Зачем Путин ищет друзей среди стран бывшего СССР

20.12.2016 21:48

Военные и дипломатические отношения России с Западом зашли в тупик, поэтому РФ усиливает сотрудничество в области безопасности со своими евразийскими соседями. Так, 15 декабря было объявлено, что Россия разместит реактивные системы залпового огня (РСЗО) на своей базе в Таджикистане.



По мнению специалистов частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, этот пример говорит о том, что и в будущем году Москва будет искать новые возможности по расширению своего присутствия в регионе, передает Апостроф.

Так, 15 декабря российские военные заявили о намерении развернуть РСЗО "Ураган" на 201-й военной базе в Душанбе и Курган-Тюбе, где дислоцируются 7000 военнослужащих.



Кроме того, как следует из последних заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2017 году в Таджикистан будет направлено дополнительное вооружение и оборудование, в том числе самолеты и вертолеты.

А 12 декабря Россия и Беларусь договорились о проведении совместных операций по борьбе с терроризмом, в Армении Москва и Ереван заявили о создании Объединенной группировки войск, состоящей из армянских армейских подразделений и личного состава 102-й российской военной базы в Гюмри.



По мнению специалистов Stratfor, свое влияние на территории бывшего СССР Россия пытается усилить на фоне все более усложняющейся политической обстановки в Европе, а также неопределенности, возникшей в связи с избранием нового президента США.



Хотя последние сделки были заключены со странами, которые и без того являются союзниками РФ - Арменией, Беларусью и Таджикистаном (каждая из этих стран участвует в возглавляемой Москвой организации Договора о коллективной безопасности - ОДКБ), Россия наладила военные контакты и с государствами, которые не входят в ОДКБ.

Так, 29 ноября, Россия подписала соглашение с Узбекистаном о модернизации вооруженных сил этой страны, а 30 ноября министры обороны России и Азербайджана заявили, что их государства будут расширять уже существующее взаимодействие в сфере закупки оружия и подготовки военнослужащих.



"Впрочем, заключая соглашения с Москвой, евразийские союзники России не предоставляют ей свободу действий на своих территориях. Ни Таджикистан, ни Армения не позволили РФ увеличить численность войск в своих странах, а сделка по поводу совместных операций с Беларусью не предусматривает формирование российской базы на территории этой страны", - говорится в сообщении.

В то же время, Азербайджан и Узбекистан, скорее всего, сохранят свой нейтралитет и будут пытаться сбалансировать военное сотрудничество с Россией путем разработки соглашения по безопасности с другими региональными державами.



"Но, несмотря на это, расширение сотрудничества между Москвой и другими евразийскими странами являются признаком того, что Кремль и в следующем году, вероятно, будет проводить более жесткую стратегию безопасности в регионе", - считают в Stratfor.





Источник: unian.net.