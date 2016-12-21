Донбассу на заметку. В России полиция оцепила шахтерский город, чтобы не пустить горняков в Москву

21.12.2016 08:26

Еще один пламенный привет нашим шахтерам от «братских» горняков Российской Федерации.

В Гуково Ростовской области местным шахтерам должны зарплату уже больше года. Все митинги и голодовки, которые там проходили до сих пор, никакого результата не дали. Когда же люди собрались отправиться на автобусах в Москву, чтобы добиваться правды там, город заблокировали казаки и полиция.

Как сообщает сайт Кавказский узел, 19 декабря около 150 гуковских шахтеров, требующих выплат долгов по зарплате, собрались возле офиса компании «Кингкоул» с намерением поехать в Москву на встречу с депутатом Валерием Рашкиным от КПРФ. Однако собравшихся окружила полиция, которая обвинила горняков, которые ожидали автобусы на Москву, в проведении несанкционированного митинга и намерении провести такую же акцию в Москве. Затем к шахтерам вышел мэр Гуково, который пообещал, что в ближайшее время долги будут погашены, однако шахтеры выразили главе города недоверие.

После этого депутат Госдумы коммунист Валерий Рашкин сообщил в Твиттере, что город Гуково оцеплен полицией.

«Автобусы в столицу должны были отправиться в 17. 00, однако шахтеры так и не дождались транспорта, за который они заплатили около 170 тыс. рублей, собранных вскладчину. Более того, группа ожидающих выезда горняков оказалась в плотном окружении полицейских и казачьих дружинников. Организаторы поездки заявили, что перевозчики не выполнили своих обязательств и не предоставили горнякам обещанные автобусы, а потому делегаты будут возвращать деньги и добираться до столицы на поездах», — написала российская «Независимая газета».

«Поражает эта ситуация с шахтерами, как жареным запахло, сразу приехали все мусора и перекрывают дорогу шахтерам, с позволения кого они стоят на всех выездах из города???!!!почему не дают ехать на митинг шахтерам и всем людям которые столько времени бабла не получали, потому что без ведома властей в нашем городе ничего бы этого не произошло! А сейчас когда уже не шутки, хотят все укрыть это. Хоть бы вы все доехали до Москвы,чтобы об этом президент узнал,тогда эти чиновники вам будут со своего кармана платить. Теперь бы сам пошел на митинг чтобы вас поддержать!Выезжайте по одному, по двое, на машинах, на автобусах.кооперируйтесь в Ростове и оттуда езжайте!! Нам уже никто не перекроет. Дай вам Бог добиться правды!!!» — пишут жители Гуково в одном из самых популярных городских пабликов.

В итоге шахтерам так и не дали уехать.

Интересно вообще почитать там комментарии. По версии наших пророссийских граждан, народ в России живет хорошо и не жалуется на жизнь. Давайте посмотрим, что пишут жители Гуково.

Кто-то боится, что власть может банально расстрелять протестующих, как в Новочеркасске в 1962 году

Кто-то предлагает писать письма Путину, кто-то смеется над такими предложениями.

И вот ради такой жизни в Донбассе замутили всю движуху. Стоило ли ради этого воевать? Разгромить целый регион, угробить промышленность и экономику?

Впрочем, кого я спрашиваю…

Источник блог Дениса Казанского.