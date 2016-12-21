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Националисты Германии требуют отставки Меркель после трагедии на рождественской ярмарке в Берлине

21.12.2016 08:03
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Националисты Германии требуют отставки Меркель после трагедии на рождественской ярмарке в Берлине

20 декабря, порядка восьми тысяч немцев в Эрфурте вышли на демонстрацию, требуя отставки канцлера Германии и изменения существующей на данный момент политики правительства в отношении беженцев, пишет Диалог UA.
Эта акция стала самой масштабной, организованной националистическим движением "Альтернатива для Германии".
Как сообщает "Российский Диалог", причиной резких заявлений в адрес канцлера ФРГ стала террористическая атака на жителей Берлина, которая произошла на рождественской ярмарке вечером 19 декабря.
Напомним, как писалось ранее, водитель грузовика на полной скорости врезался в толпу людей, которые собрались на площади, где проходила ежегодная рождественская ярмарка. По сведениям немецкого издания Berliner Morgenpost количество жертв продолжает расти - 12 погибших, 49 раненых.
Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.
Лидеры правоконсервативного движения считают произошедшую трагедию следствием непродуманной миграционной политики, проводимой Меркель и возлагают вину за случившееся на нее.
Организаторы акции со сцены призывали Ангелу Меркель найти себе другой народ для подобных экспериментов.
Как сообщал Диалог.UA, человек, который на полной скорости въехал в толпу гуляющих людей на ярмарке в районе площади Брайтшайдплац в западной части города, все еще на свободе. Об этом сообщила полиция Берлина.



Теги: Донбасс, Германия, отставка, Меркель
 
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