В России заявили о замораживании отношений с США

22.12.2016 12:00

Диалог России и США сейчас заморожен практически на всех уровнях. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы не общаемся друг с другом. Или делаем это минимально», - добавил чиновник, передает facenews.

Между тем пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби, сообщает Reuters, опроверг заявление Пескова. «Трудно сказать, что именно подразумевает эта реплика, - заметил он, - но дипломатическое взаимодействие с Россией по-прежнему ведется и затрагивает широкий круг вопросов. Хорошо известно, что наши взгляды с Москвой относительно большого числа проблем значительно расходятся, - однако диалога мы не прерывали».

В частности, добавил Кирби, госсекретарь Джон Керри лишь накануне обсудил по телефону с главой российского МИДа Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии.

Одновременно в Пентагоне заявили, что провели с чиновниками Минобороны России видеоконференцию, на которой согласовали действия своей авиации в Сирии. Подобные обсуждения проводятся регулярно, заметили в американском военном ведомстве, поскольку самолеты США каждый день бомбят объекты «Исламского государства».

Отношения Москвы и Вашингтона в последние недели особенно обострились. Причиной стало вмешательство Кремля в ход президентской кампании в США. Накануне стало известно, что уходящий президент США Барак Обама 31 октября, за неделю до выборов, обратился Путину по «красному телефону» - правительственной электронной почте, предназначенной для экстренной связи, - и заявил: «Международное право, включая законы, применимые к вооруженному конфликту, относятся и к действиям в киберпространстве. Мы будем оценивать действия России исходя из этих стандартов».

Как отмечалось, Обама впервые за все время общения с Кремлем упомянул о «вооруженном конфликте». Кроме того, он никогда раньше не пользовался «красным телефоном».

Источник: from-ua.com.