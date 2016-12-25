- Папа Римский призвал к прекращению войны на Донбассе17:31
- Причиной катастрофы ТУ-154 стал теракт — версии специалистов17:15
- Крушение Ту-154 - это начало войны РФ с мусульманским миром - эксперт15:31
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины14:15
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию13:57
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- Российский певец Кобзон должен был лететь роковым авиарейсом13:10
- Россия собирается вводить визовый режим для Украины13:05
- Большую угрозу для США представляет собой Китай, а Россия ему в подметки не годится — Бен Родс12:05
- Опубликовано первое видео с места катастрофы российского ТУ-154: спасатели ищут обломки и трупы погибших пассажиров. ВИДЕО11:41
Крушение Ту-154 - это начало войны РФ с мусульманским миром - эксперт
Авиаконструктор из России, эксперт по эффективности авиационных комплексов Вадим Лукашевич написал у себя в Facebook, что крушение около Сочи лайнера, принадлежавшего Минбороны РФ, который направлялся в Сирию, может быть терактом, пишет Диалог UA.
"Очень хочу ошибиться, но, судя по всему, нам предъявлен второй (после убийства нашего посла в Турции) счет за Алеппо..." - отметил он.
"И на этот раз ситуация гораздо серьезнее. Если подтвердится, что это теракт, то это - открытая война против России мусульманского мира. Посудите сами: взорванный над Синем пассажирский А321 вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейха с плохой системой безопасности. Посла убил в Турции сотрудник турецкой службы охраны.
Но Ту-154 вылетел из Сочи, из нашего аэропорта, который из-за близости к Чечне и прошедшей олимпиады имеет одну из самых высоких систем безопасности среди наших аэропортов. И это не просто "пассажирский" самолет, а самолет Министерства обороны России, т.е. де-юре это военный самолет. Поэтому, если подтвердится взрыв на борту, это уже не просто теракт, это боевая операция", - резюмировал Лукашевич.
Теги: Донбасс, война, мусульмане, самолет, крушение
- Мнение эксперта: После инцидeнта нa туpeцкo-cиpийcкoй гpaницe для Путина кaждый cлeдующий шaг будeт плoхим
- Мнение эксперта: Возможна война России с Турцией
- На месте гибели самолета под Славянском появится памятник (ВИДЕО)
- Над оккупированым Луганском засекли российские истребители
- Серия взрывов в Ираке: 14 погибших, 123 раненых (ФОТО)
- "Аны" будут защищать небо Донбасса
- В "ЛНР" выплачивают зарплату фальшивыми рублями18:32
- Террористы в ярости: руководство запретило выдавать им зарплату в декабре18:06
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину17:49
- В Счастье украинской стороне переданы тела погибших бойцов16:59
- Управлению образования в Краматорске пора паковать чемоданы16:53
- Школы Луганщины получили компьютеры от китайцев16:38
- Донецкая фильтровальная станция обесточена. Энергетики ждут «зеленый коридор» от военных 16:16
- Средняя зарплата на Донетчине – 5970 гривень 15:01
- В Мариуполе создан Молодежный парламент14:29
- В Мариуполе зажгут 15-метровую живую ель12:39
- В "ЛНР" выплачивают зарплату фальшивыми рублями18:32
- Террористы в ярости: руководство запретило выдавать им зарплату в декабре18:06
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину17:49
- Папа Римский призвал к прекращению войны на Донбассе17:31
- Причиной катастрофы ТУ-154 стал теракт — версии специалистов17:15
- В Счастье украинской стороне переданы тела погибших бойцов16:59
- Управлению образования в Краматорске пора паковать чемоданы16:53
- Школы Луганщины получили компьютеры от китайцев16:38
- Донецкая фильтровальная станция обесточена. Энергетики ждут «зеленый коридор» от военных 16:16
- Ляшко обозвал МИД "конченными дураками" и "агентами России"15:56
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге
- Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)
- Удару подвергся "свежий" российский артдивизион, морг Енакиево забит трупами "ихтамнетов"
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- Дебальцево - "камуфляжники" без шевронов взламывают квартиры и выносят вещи
- "Следующий флаг Украины поднимем уже в Донецке": бойцы ВСУ дали понять боевикам, что оккупанты потеряли Авдеевку, и скоро на Донбассе у сепаратистов загорится земля под ногами