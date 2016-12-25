Крушение Ту-154 - это начало войны РФ с мусульманским миром - эксперт

25.12.2016 15:31

Авиаконструктор из России, эксперт по эффективности авиационных комплексов Вадим Лукашевич написал у себя в Facebook, что крушение около Сочи лайнера, принадлежавшего Минбороны РФ, который направлялся в Сирию, может быть терактом, пишет Диалог UA.

"Очень хочу ошибиться, но, судя по всему, нам предъявлен второй (после убийства нашего посла в Турции) счет за Алеппо..." - отметил он.

"И на этот раз ситуация гораздо серьезнее. Если подтвердится, что это теракт, то это - открытая война против России мусульманского мира. Посудите сами: взорванный над Синем пассажирский А321 вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейха с плохой системой безопасности. Посла убил в Турции сотрудник турецкой службы охраны.

Но Ту-154 вылетел из Сочи, из нашего аэропорта, который из-за близости к Чечне и прошедшей олимпиады имеет одну из самых высоких систем безопасности среди наших аэропортов. И это не просто "пассажирский" самолет, а самолет Министерства обороны России, т.е. де-юре это военный самолет. Поэтому, если подтвердится взрыв на борту, это уже не просто теракт, это боевая операция", - резюмировал Лукашевич.