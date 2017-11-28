​Дело о причастности Плотницкого и его помощников к уничтожению Ил-76 и убийству 49 украинских воинов передали в другой суд - подробности резонансного дела

28.11.2017 07:25

Суд по делу сбитого Ил-76 пройдет не в Бабушкинском суде Днепра, а в Красногвардейском. Таково решение Апелляционного суда. Об этом сообщает "Диалог.UA" , ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Отметим, что судьи Бабушкинского райсуда Днепра массово брали самоотводы в громком деле об убийстве 49 украинских воинов АТО якобы из опасений за собственную безопасность. В результате коллегия судей апелляционного суда приняла решение о передаче дела в другую инстанцию - в Красногвардейский суд города.

Отметим, что в уголовном деле фигурируют три лица - экс-главарь “ЛНР” И. Плотницкий с двумя своими помощниками - А. Гуреевым и А. Патрушевым. Им инкриминируют ряд тяжелых преступлений: “создание террористической группы”, “создание вооруженных формирований, не предусмотренных законом”, а также “планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны” и прочие.

Украинский военный самолет Ил-76 был сбит террористами “ЛНР” над аэропортом Луганска 14 июня 2014 года. Трагедия унесла жизни 49 украинских воинов.