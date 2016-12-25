В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО

25.12.2016 22:01

Оцевидцы сообщили, что в небе перед крушением Ту-154 была очень яркая вспышка. В Интернете было опубликовано видео, которое снято за пару минут до падения в Черное море самолета Минобороны РФ, пишет Диалог UA.

Эти кадры успели заснять камеры видеонаблюдения установленные на пляже "Огонек". Через мгновение после вспышки самолет потерпел крушение.

Кадры с яркой вспышкой выложил на YouTube-канале пользователь, зарегистрированный под данными Иван Иванов, он сообщил, что веб-камеры зафиксировали на пляже в Адлере вспышку непонятного происхождения, после которой стало известно о падении Ту-154 и гибели 91 пассажира.