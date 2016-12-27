Он уничтожит нас всех: в сети набирает обороты петиция против Трампа

27.12.2016 20:35

Более 950 тысяч человек присоединились к кампании против решения Дональда Трампа вывести страну из Парижского климатического соглашения.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Avaaz.

«Один человек может разрушить наше будущее в течение 25 дней. Да, это Дональд Трамп. Для этого ему даже не нужны коды запуска баллистических ракет, ему достаточно просто сдержать свое обещание по выходу из Парижского климатического соглашения, а за ним последуют другие крупные загрязнители атмосферы (как Индия или Россия)», – говорится в сообщении.

Авторы петиции уверяют, что письма поддержки через несколько дней будут в руках важных политиков и руководителей.

Составители обращения сообщают, что после избрания Трампа Нью-Йорк, Калифорния и компания Google поставили перед собой амбициозные цели по борьбе с изменением климата. В случае если наберется один миллион подписантов, то организаторы акции заявляют, что можно будет создать «коалицию американских городов, штатов и компаний за совместное достижение климатических целей США и Парижское соглашение может остаться в силе».

«Эксперты утверждают, что при участии американских штатов и городов решение федерального правительства по соблюдению климатических целей США может не иметь значения», – говорится в сообщении.

Напомним, что целью Парижской конференции по климату было поддержание увеличения средней температуры планеты на уровне ниже 2 °C, применимого ко всем странам.

Как сообщают экологи, если средняя температура атмосферы Земли повысится примерно на 2 градуса по сравнению с эпохой до развития промышленности, то это может привести к опасным и непредсказуемым изменениям климата.

В свою очередь Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании заявил, что намерен отказаться от Парижского соглашения по климату. Он указывает на то, что соглашение фактически является односторонним и невыгодно США, так как Китай, являющийся лидером по выбросам парниковых газов в атмосферу, не выполняет предусмотренных документом обязательств.

Помимо США и Китая существуют серьезные разногласия, в основном между развитыми и развивающими странами.

Так, последние считают, что им необходимо использовать ископаемые виды топлива, как, например, нефть, уголь и газ, чтобы преодолеть бедность. Богатые страны свободно использовали подобное топливо в течение 200 лет, и теперь пришла очередь бедных стран, говорят они.

Источник: politeka.net.