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СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла

27.12.2016 07:25
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СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла

Причиной смерти британского певца Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточность.

Менеджер певца Майкл Липпман рассказал, что узнал о смерти артиста утром 25 декабря, передает Billboard.

Ему сообщили, что музыканта нашли "мирно лежащим в постели".

По словам менеджера, насильственная смерть певца исключена. При этом он добавил, что версия о сердечной недостаточности "стала для него неожиданностью".

Напомним, британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни. В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

 

Источник: ua.today.



Теги: Донбасс, певец, причины, сердечная недостаточность, умерший
 
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