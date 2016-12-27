Последние новости раздела
- СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла 07:25
- В шаге от смерти: собака спасла жизнь известному футболисту07:05
- Жители российской глубинки чуть на подавили друг друга из-за бесплатной газировки Coca-Cola (ВИДЕО)21:51
- Четыре бывших советских республики уже готовы признать Крым российским21:04
- Глава аппарата Игоря Сечина найден мертвым в машине в центре Москвы19:20
- Между Украиной и Израилем возникла скандальная ситуация17:56
- В России беглый Янукович устроил себе миниатюрное Межигорье, соседи-сочинцы недовольны16:38
- Казахстан готов заменить Минск в переговорах по Донбассу12:51
- Катастрофа российского военного самолета Ту-154 - появилась новая версия10:48
- "Мертвым детишкам Алеппо смогут служивые спеть" – украинский поэт о катастрофе Ту-15408:57
СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла
27.12.2016 07:25
Причиной смерти британского певца Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточность.
Менеджер певца Майкл Липпман рассказал, что узнал о смерти артиста утром 25 декабря, передает Billboard.
Ему сообщили, что музыканта нашли "мирно лежащим в постели".
По словам менеджера, насильственная смерть певца исключена. При этом он добавил, что версия о сердечной недостаточности "стала для него неожиданностью".
Напомним, британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни. В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.
Источник: ua.today.
Теги: Донбасс, певец, причины, сердечная недостаточность, умерший
Читайте также:
- Владимир Кристовский ушёл от жены к молодой актрисе (ФОТО)
- Мать Кривошапко до сих пор против его брака
- МТС не уходит из Донбасса
- Дончанка ушла из "Фабрики звезд-3" и вернулась к мужу
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- Тамара Гвердцители празднует день рождения
- В Киеве задержали мошенника в офицерской форме, якобы собиравшего деньги на АТО22:32
- "Дженералз" – "Донбасс": превью к игре 28-го тура УХЛ21:14
- Министр по делам временно оккупированных территорий и ВПЛ резко высказался против торговой блокады "ЛДНР"20:52
- Боевики не соблюдают "режим тишины" - Полторак20:31
- На обустройство КПВВ на Донбассе и на границе с Крымом нужно около 100 млн грн, которые в бюджет 2017 года не заложены - Черныш20:13
- ДНРовцы обвинили украинских военных в обстреле КПП "Александровка", расположенного к западу от Донецка20:00
- Люди действуют за пределами законодательного поля - Георгий Тука резко высказался об торговой блокаде "ЛДНР"19:50
- На протяжении сегодняшних суток боевики 26 раз нарушили "режим тишины"19:04
- ДТП в Славянске: столкнулись два автобуса, есть пострадавший18:45
- В Покровске запустили высокоскоростной интернет18:36
- Депутат нашел оригинальное пояснение успеха Савченко у главарей «ДНР/ЛНР»07:40
- Национальные общины Крыма пожаловались на энергоблокаду полуострова в ООН07:33
- СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла 07:25
- Президент подписал закон о повышении минималки до 3,2 тыс. грн 07:12
- В шаге от смерти: собака спасла жизнь известному футболисту07:05
- Укрзализныця накормит пассажиров бесплатными вафлями06:55
- В Киеве задержали мошенника в офицерской форме, якобы собиравшего деньги на АТО22:32
- В Киеве 30 декабря запустят три ночных троллейбусных маршрута и один автобусный22:18
- Жители российской глубинки чуть на подавили друг друга из-за бесплатной газировки Coca-Cola (ВИДЕО)21:51
- Киевская мэрия намерена весной 2017 года начать рейды по выявлению лиц, проживающих в столицы без регистрации21:39
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Россия собирается вводить визовый режим для Украины